Vissoto vê justiça após 8 anos, ranking ultrapassado e enaltece Liga da Itália

A porta está novamente aberta para Leandro Vissoto. O jogador, que completará 34 anos no fim do mês, tem a possibilidade de finalmente voltar para o BRASIL.

Campeão mundial em 2010 e prata na Olimpíada de Londres em 2012, ele se sente bem e em casa na Itália.

Vissoto tem acompanhado de perto o noticiário envolvendo a crise entre os jogadores de 7 pontos e a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. Pontuação essa que deixou Vissoto, antes ranqueado entre os tops, longe do país e da família.

Agora não.

Vissoto conversou com o blog, falou da crise entre CBV e jogadores, enalteceu a Liga da Itália, modelo, seleção e admitiu uma certa mágoa em relação a valorização no país. Ele é outro na lista daqueles jogadores que são mais reconhecidos na Europa do que no BRASIL.

Como você enxerga de longe essa crise envolvendo o ranking da CBV?

Mais uma vez temos jogadores sendo penalizados e tendo a liberdade de trabalhar impedida por uma regra que é ultrapassada e onde nenhum outro campeonato de nível no mundo utiliza. No feminino fica ainda mais nítido como as jogadoras de pontuação máxima são prejudicadas. Culpa maior dos clubes que preferem artificialmente equilibrar o campeonato que desde o início já sabemos os semifinalistas e que o ranking não muda em nada o resultado final.

Por que todos consideram o campeonato italiano como modelo ideal e aquele para ser seguido?

É um campeonato que valoriza a qualidade do atleta e não o pune. Quase 50% dos ingressos vendidos são para os 4 times mais fortes que com seus astros atraem público e mídia gerando retorno aos patrocinadores dos clubes e também da Liga. Limitar a força dos clubes é limitar o espetáculo e não se equilibra por baixo e sim se valoriza a competência e qualidade. Exemplo foi nosso jogo das quartas de final essa temporada contra Trento com 4 mil pessoas que na maioria vieram para ver os medalhistas de prata na Olimpíada do Rio, Gianelli e Lanza, e não somente ver o Monza jogar as quarta de final.

Você considera o critério usado atualmente no BRASIL correto?

Não acho justo. Nós jogadores que trazemos torcedores para o ginásio acabamos penalizados. Muitos são forçados e obrigados a irem para o exterior.

Com sua pontuação atual, passando para 5 pontos, você pretende voltar para o BRASIL ou é algo que não passa pela sua cabeça?

Depois de 8 anos seguidos com 7 pontos tenho certeza que vai ficar mais fácil voltar para o BRASIL. É um sonho de muito tempo poder jogar em alto nível como em todos esses anos por onde passei e agora perto do meu povo e da minha família. Isso sem dúvida é uma motivação enorme de voltar e vencer títulos dentro de casa.

E seleção? Renan disse que as portas estão abertas para todos …

Estou sempre motivado e fazendo o meu melhor por onde passo. Isso me ajudou a conquistar títulos por todos os países que passei. Venci em todos os lugares. Pena que no BRASIL não somos reconhecidos como aqui fora. Estou bem e me sinto em condições de brigar com qualquer jogador da posição.

A criação de uma Liga independente seria uma alternativa para o BRASIL?

Aqui na Itália funciona muito bem esse formato. Depois de todos esses anos aqui posso afirmar que é um formato vencedor onde os patrocinadores são valorizados com suas marcas expostas de maneira que tenham retorno do investimento e com a RAI TV aberta sempre passando os jogos nos mesmos horários e dias da semana

criando fidelidade dos torcedores em toda a Itália com transmissão para vários outros países do mundo .