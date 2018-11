Vitória com a cara do Praia Clube e derrota com a cara do Pinheiros.

O primeiro jogo da Superliga feminina 2018/19 já foi suficiente. E não se trata, como muitos podem imaginar, de tirar conclusões precipitadas.

Não muda rigorosamente nada em relação a temporada passada. O Praia venceu o Pinheiros por 3 a 0 em São Paulo e largou na frente.

Vitória com a cara do Praia e derrota com a cara do Pinheiros. Apesar das parciais apertadas (29/31, 24/26, 24/26), que poderia sugerir algum equilíbrio, deu Praia como de hábito.

O Pinheiros não passa disso. Mantém a conhecida pegada, joga na base da empolgação, mas quando pressionado acaba entregando.

Foi sempre assim. Não muda.

O técnico Paulo Coco já passou por isso. Sofreu no passado. Ele e boa parte do elenco do Praia sentiram literalmente na pele o que é estar do outro lado.

Sensação nada agradável.

Mas tudo é questão de costume e como não há cobrança, aquelas jogadoras que estão vivendo a primeira experiência no Pinheiros, algumas por falta de opção no mercado, não precisam se preocupar.

Perdendo ou ganhando, nada vai mudar na vida delas e principalmente do clube.

Não é o caso do Praia.