Vitória contra Bauru não serve como parâmetro para o Praia Clube

Se o Praia Clube não pode ser considerado um time confiável, Bauru continua sua autêntica gangorra na Superliga.

O time, dirigido por Chico dos Santos, vive de altos e baixos. Ainda sem poder contar com Erika e Valeskinha, reforços anunciados durante a semana, Bauru decepcionou e foi presa fácil nas mãos do Praia Clube.

Se esperava mais equilíbrio em quadra. O que se viu porém foi uma vitória tranquila e sem sustos do Praia.

Mesmo desfalcado da levantadora Claudinha, o time mineiro se impôs com tranquilidade, não foi ameaçado e venceu fácil por 3 a 0 com parciais de 25/21, 25/17 e 25/22.

Daymi e Alex Klineman, como sempre, foram as mais acionadas por Ju Carrijo e as maiores pontuadoras do Praia.

O resultado positivo deve ser comemorado com cautela pelo Praia e não serve muito como parâmetro.

A derrota em Uberlândia custou caro para Bauru e tirou o time da zona de classificação.

O Praia, ainda em busca do ideal, segue vice-líder e 2 pontos atrás do Rio.