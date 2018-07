Vitória dá esperança em Cracóvia

Bernardinho dá sinais de reação. É bem verdade que é cedo para comemorar qualquer mudança de filosofia do treinador.

Mas o fato de ter escalado a seleção novamente sem Murilo contra a Itália nos dá a esperança que o técnico tenha se convencido de vez que sem o ‘senador’ o BRASIL fica mais equilibrado.

Isso independentemente do problema, que são os mais variáveis possíveis, que tenha deixado o jogador fora dessa vez.

Quem joga, seja Maurício Borges ou Douglas Souza, deixa a seleção muito mais inteira e não sobrecarrega Lucarelli, já dando sinais de desgaste, do outro lado da rede.

Até onde isso vai honestamente fica difícil dizer.

O peso de Murilo é grande. Cortar, o que seria o lógico, nem pensar. Bernardinho não teria peito. A tendência é deixar o ponta encostado no banco fazendo papel de animador de auditório. Que isso seja. Entra em algumas passagens e faz o fundo.

A superioridade do BRASIL contra a Itália foi surpreendente. Tão surpreendente que Bernardinho jogou com mesmo time do início ao fim e não mexeu nenhuma vez no time.

Não precisou.

O saque foi o fundamento que decidiu a partida. A regularidade foi determinante para a seleção.

Só Lucarelli fez mais pontos do que todo o time da Itália. 4 contra 3.

Não acho que a Itália seja ‘só isso’ que apresentou. Na Olimpíada será diferente. O mérito dos 3 a 0 foi todo da seleção brasileira. Agressiva no saque e no ataque.