Vitória maiúscula minimiza desconfiança

O Praia Clube sobrou no clássico mineiro diante do Minas e venceu com sobras por 3 a 0.

Vitória fácil, indiscutível e que deve ser valorizada.

O resultado mantém o Praia na liderança, mesmo que provisória, da Superliga, posição que talvez nem os mais otimistas poderiam imaginar antes do início da competição.

A principal virtude do time ainda é a regularidade.

Chama atenção a ótima fase da central Walewska. A levantadora Claudinha parece mais leve, menos pressionada e ganhando confiança a cada vitória.

O bom aproveitamento de Daymi não chega a ser nenhuma surpresa. O que surpreende é o rendimento da norte-americana Alex Klineman.

Para um time que jamais passou das quartas de final da Superliga, ser líder ou brigar pelo primeiro lugar é um ótimo sinal.

O Praia, como bom mineiro, vai comendo pelas beiradas, ganha confiança e minimiza a desconfiança a cada rodada.