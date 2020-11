Vladimir Alekno, aquele do nó tático, assume Irã

Vladimir Alekno, campeão olímpico em 2012, será anunciado como novo técnico da seleção do Irã.

O acordo foi selado nas últimas horas.

Ele chega para substituir Igor Kolaković.

O tempo de contrato ainda está sendo discutido. O Irã é uma das 12 seleções classificadas para a Olimpíada de 2021.

Alekno, 53 anos, tem sua história ligada ao Zenit Kazan. Fez história no vôlei mundial ao dar um nó tático no BRASIL de Bernardinho na final olímpica de 2012 em Londres mudando Muserskiy do meio para a saída. A Rússia, que perdia por 2 a 0, virou para 3 a 2 e foi medalha de ouro.