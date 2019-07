VNL tem afirmação de Macris, recuperação de Bia e resposta de Mara

A VNL acabou e trouxe lições para o BRASIL.

Como as grandes potências do mundo pouparam suas principais jogadoras, não dá para ir mundo fundo no tema, muito menos saber em que estágio se encontra a seleção brasileira.

Levando-se em conta que Gabizinha e Natália estão em outro patamar e são titulares absolutas, o que dá para afirmar sem sustos é que Macris, Bia e Mara foram as melhores do BRASIL na VNL.

A levantadora passou no teste com sobras. Macris é uma realidade e hoje dona da posição.

Outra que sai da VNL valorizada é a central Mara que não deixou Carol se criar.

Bia não começou bem, mas fez uma reta final de recuperação deixando apagando a imagem ruim da Superliga com a camisa do Rio. Hoje são 3 peças imprescindíveis para o pré-olímpico que começa em 4 semanas.

A líbero Léia, se não houver politicagem, chega para ficar.