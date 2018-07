Vôlei de Bauru acerta a quina e ganha reconhecimento da torcida

Vencer o Sesi por 3 a 0 foi muito mais do que simplesmente somar 3 pontos.

O Panela de Pressão viveu uma noite histórica.

Desde que o clube disputa a Superliga essa é a primeira vez que Bauru consegue 5 vitórias consecutivas na competição. E o time tem tudo para ir além. O próximo adversário será Rio do Sul na terça-feira.

Bauru termina a rodada folgado na quinta colocação.

A cidade que perdeu o futebol na terceira divisão de São Paulo e que respirava basquete, hoje se divide com o vôlei. Nada mais justo. O vôlei pegou.

A boa campanha na Superliga levou cerca de mil e quinhentas pessoas ao ginásio, quase o dobro do público que viu o líder Rio ganhar do ‘penetra’ Brasília a oitava seguida na véspera no Tijuca. Praticamente o mesmo número de pessoas que assistiu Praia e Osasco em Uberlândia.

Vi de perto mais uma atuação impecável e de encher os olhos da líbero Brenda Castillo. Ela sobra em quadra. A forma física da central Angélica chama atenção. Mari, que jogou o terceiro set e marcou 6 pontos, parece leve e feliz.

Priscilla Rivera, que foi contratada para ser titular, terá que esperar para jogar.

A bola que Thaisinha e Mari Casemiro estão jogando não permite Marcos Kwiek pensar em algo diferente no momento. Rivera porém será importante na frente e é uma boa opção no banco, coisa que Bauru não tinha na temporada passada.

Ela e Mari.

Coincidência ou não, a oposta Bruna passou a render mais desde a chegada de Mari.

O Sesi, com os dias contados, joga basicamente em função de Lorenne. E só. Uma pena.