Vôlei feminino da Argentina faz história e se classifica para Rio 2016

A Argentina não desperdiçou a oportunidade que o BRASIL deu.

Assim que o Rio de Janeiro foi confirmado como sede dos jogos de 2016, as argentinas viram a chance de disputar uma olimpíada virar realidade.

Com as brasileiras automaticamente classificadas, bastava a Argentina conquistar o pré-olímpico continental. E foi o que aconteceu.

Como não se classificou na Copa do Mundo do Japão no ano passado, a chance seria em casa em 2016.

Bariloche sediou o pré-olímpico da América do Sul.

A Argentina não decepcionou, venceu todos os jogos que disputou, a final contra o Peru e foi campeã, garantindo dessa forma a vaga olímpica pela primeira vez na história.

Na decisão, a Argentina fez 3 a 0 na seleção peruana.

O Peru jogará o pré-olímpico mundial com chances remotíssimas de classificação.

BRASIL, China, Sérvia, Rússia, Estados Unidos e Argentina são as 6 seleções classificadas até agora.