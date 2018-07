Vôlei gaúcho reage e ensaia voltar aos bons tempos

Que o Cruzeiro é o grande favorito ao título brasileiro ninguém tem dúvida. Que Taubaté se firmou como a segunda força também não. Isso não mudou.

O que se confirmou foi a queda de produção do instável e decadente Sesi.

Montes Claros talvez tenha sido a grande surpresa do início da Superliga. Com méritos, o time continua se mantendo entre os 5 primeiros, deixando pra trás times como o próprio Sesi, o tradicional Minas e São José, que investiu bem mais pesado.

O vôlei gaúcho também responde.

Em jogo isolado da sexta rodada, o Voleisul venceu o clássico contra Canoas por 3 a 2. O resultado coloca o time de Paulo Roese em terceiro lugar com 11 pontos, mesma pontuação de Campinas, outro com orçamente superior.

Bento Gonçalves, de Paulão e Marlon, é o oitavo e estaria hoje nos playoffs.

O curioso é que Canoas, em nono, e Bento Gonçalves decidiram a última edição do estadual, ou seja, o que prova a força do vôlei do sul do país, uma vez que o Voleisul mesmo sem ter sido finalista aparece entre os 3 melhores da competição.

É bom, muito bom ver o sul forte novamente.

O vôlei gaúcho tem enorme tradição no BRASIL.

A Ulbra, extinta Ulbra, é tricampeã. A Frangosul conquistou em 1994/95 a primeira edição da Superliga.

O vôlei gaúcho se faz respeitar novamente.