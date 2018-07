Vôlei masculino mantém liderança no ranking mundial; feminino cai para quarto.

A medalha de ouro conquistada nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro manteve a seleção masculina no topo do ranking mundial.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, divulgou os novos números após a disputa da Olimpíada.

O ouro rendeu ao BRASIL mais 100 pontos. A seleção soma agora 315 pontos contra 268 da Polônia, ainda em segundo lugar.

Os Estados Unidos, bronze, ganharam 3 posições e estão em terceiro lugar com os mesmos 268 pontos.

A Itália, prata, continua em quarto com 256. A Rússia caiu e é quinta.

Outra mudança significativa é a presença do Canadá em oitavo lugar. A França é nona e a Sérvia, campeã da Liga Mundial, ocupa o décimo lugar.

A seleção brasileira feminina, que foi eliminada nas quartas de final, perdeu duas posições no ranking e está apenas em quarto lugar com 230 pontos.

A China, ouro no Rio, assume a liderança que era dos Estados Unidos, agora em segundo lugar.

A Sérvia, medalha de prata, soma 262 pontos em terceiro.

A Holanda, que fez bela campanha no Rio, ganhou várias posições e está em sétimo lugar. Rússia e Japão ocupam quinto e sexto lugares respectivamente.