Wallace será a maior contratação da história do Spor Toto da Turquia

Wallace está deixando o BRASIL.

A primeira experiência do jogador fora do país será na Turquia.

O Spor Toto irá anunciar oficialmente nas próximas semanas a contratação do oposto campeão olímpico em 2016. É o maior investimento da história do clube.

Wallace sai após duas temporadas consecutivas no extinto Sesc no Rio. Ele terá como companheiro Leozinho. Os dois jogaram juntos no Cruzeiro.

O levantador brasileiro Gelinski, que atuou com Wallace em Araçatuba, também faz parte do elenco.

O Spor Toto foi quarto colocado no campeonato turco, cancelado oficialmente essa semana.