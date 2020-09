Weber, técnico de Taubaté, fala: ‘É um privilégio poder contar com Rapha e Bruno juntos’

Javier Weber, técnico de Taubaté, também fala.

Procurado pelo blog, o treinador comentou como será trabalhar com Bruno e Rapha, dois dos principais levantadores do BRASIL, no mesmo time:

‘Sinceramente, para mim é um privilégio ter os dois juntos e conduzindo meu time. Eu considero o Bruno o melhor do mundo na atualidade e Rapha não fica atrás. O cara está entre os 10 melhores na atualidade e é o símbolo do projeto’.

Rapha, diferente de Bruno que se recusou a falar sobre o tema, também elogiou a parceria formada em Taubaté para a temporada 2020/21 em entrevista na semana passada.

Ex-levantador da seleção e campeão no BRASIL como jogador, Weber enaltece a história de Rapha e crava que cada um sabe exatamente a função que irá exercer na temporada:

‘São dois jogadores que podem seriam titulares em qualquer time do mundo. É uma vantagem muito grande para Taubaté. Rapha é e será o capitão, a bandeira de Taubaté. O mais importante é que cada aceitou a função que terá na equipe e aceitaram’.

Há 2 anos, quando Taubaté era comandado pelo argentino Daniel Castellani, a coisa não foi tão simples assim. Castellani não soube administrar o grupo e se perdeu quando Rapha e Nico Uriarte trabalharam juntos.

Weber, diferente do argentino antecessor, está tranquilo e seguro quanto ao convívio dos dois levantadores:

‘Não tem o que administrar. No caso deles é apenas Rapha e Bruno colocarem o talento deles em prol do time dentro de quadra, nos jogos e treinos’.