Zé cedeu e funcionou. BRASIL vence com Fabiana e Mara em quadra

‘Como agora a Copa do Mundo não vale mais nada, seria interessante deixar Sheilla jogar, dar ritmo para Drussyla e testar, independente das redes que atuem, Mara e Fabizona juntas’.

Esse foi o último parágrafo do post que falou da derrota do BRASIL para a China.

E foi quase assim, exceção feita a ausência, por questões físicas, de Drussyla.

Sheilla fez seu melhor jogo desde o retorno. O BRASIL abriu 1 a 0 e após perder segundo set o técnico José Roberto Guimarães tirou Bia e colocou Fabiana, que pela primeira vez atuou ao lado de Mara.

E deu certo.

Mara, pelo que tem jogado, não merece banco.

Eliminado da Copa do Mundo, o BRASIL jogou sem pressão e responsabilidade contra a perigosa República Dominicana. Jogo ligeiramente equilibrado nos números com as dominicanas errando um pouco mais e lideradas pelas eficientes Martinez e De La Cruz.

A seleção, para variar, teve Gabizinha como maior pontuadora marcando 21 vezes das quase 50 bolas que recebeu em 4 sets. Haja braço.

Venceu por 3 a 1 e continua sonhando em voltar do Japão com a medalha de bronze, o que convenhamos nos tempos atuais seria um feito e tanto.