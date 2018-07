Zebra dá as caras e derruba Taubaté na abertura da Superliga

Montes Claros protagonizou a primeira zebra da Superliga.

Jogando em casa e diante da fanática torcida, o time mineiro, que ficou de fora da decisão do estadual, surpreendeu Taubaté, campeão paulista.

Montes Claros, do medalhista olímpico André Nascimento, venceu por 3 sets a 2 com 15/12 no tie-break.

Taubaté jogou praticamente com time misto. Cezar Douglas não pode contar com o levantador Rapha, o atacante Lipe e o central Otávio, todos contundidos. Isso sem falar na ausência de Riad, ainda em recuperação.

O técnico, diferente do que aconteceu na final da Supercopa, usou Lucarelli e Leozão. A presença deles em quadra porém acabou não evitando o resultado negativo.

Nos demais resultados da primeira rodada, ainda incompleta, destaque para a boa vitória do São José contra o Minas fora de casa por 3 a 0.

Campinas passou fácil por Maringá também por 3 a 0 e o Voleisul repetiu o placar diante de Juiz de Fora.

A rodada tem ainda Canoas x Sesi e será completada apenas no dia 18 quando o Cruzeiro visitará Bento Gonçalves.