Zenit Kazan, da Rússia, é o favorito ao título. Cruzeiro corre por fora.

A Rússia é a favorita ao título da 11ª edição do Campeonato Mundial masculino de clubes.

A competição será disputada a partir de hoje em Betim, Belo Horizonte.

O Zenit Kazan, da Rússia e Cruzeiro são muito superiores tecnicamente que os adversários e estarão na final marcada para o sábado, dia 31.

Os organizadores do evento colocaram as duas equipes de maneira proposital no mesmo grupo, evitando dessa forma que brasileiros e russos se encontrem antes da decisão.

O Zenit tem um timaço com destaques para Mikhaylov, Verbov e Spiridonov. Isso sem falar nos estrangeiros Anderson, dos Estados Unidos, e cubano naturalizado polonês Leon.

No papel, o Zenit leva vantagem sobre o Cruzeiro.

Marcelo Mendez manteve a base com William, Wallace, Filipe, Leal, Isac, Eder e Serginho.

O fator casa pode equilibrar as coisas. Pode, mas não é certeza.

UPCN, da Argentina e Paykan, do Irã deverão em tese morrem nas semifinais, mas é bom não desmerecer os argentinos que normalmente aprontam nesse tipo de torneio. Se o Cruzeiro pudesse evitar o UPCN na semifinal seria bem interessante.

Campeão do mundo em 2013, único do BRASIL até hoje, o Cruzeiro decepcionou no ano passado e foi apenas quarto colocado perdendo justamente o bronze para o UPCN.

Capitanes, de Porto Rico e Al-Ahly, do Egito não passam da primeira fase.

O Belogore Belgorod, da Rússia, é o atual campeão mundial.