Faz 70 anos neste 28 de abril que o Corinthians teve a honra de participar da inauguração do Estádio do Pacaembu, com a vitória por 4 a 2 sobre o Atlético Mineiro. O começo de uma relação intimidade com o time alvinegro, sem que seus construtores ou torcedores imaginassem que o local se tornaria a casa corintiana (pelo fato de que é lá que manda seus jogos). Fica registrado os parabéns.