Corinthians x Flamengo na Copa Libertadores – 2

A primeira vez que Flamengo e Corinthians se enfrentaram na Copa Libertadores em 1991 terminou 1 a 1, com o gol do time rubro-negro marcado pelo depois ídolo do time alvinegro Marcelinho. O jogo aconteceu em Cuiabá (MT).

20 de fevereiro de 1991 (noite)

CORINTHIANS – 1 – Ronaldo; Giba, Marcelo, Fernando e Jacenir; Wilson Mano, Tupãzinho (Paulo Sérgio) e Neto; Fabinho, Mirandinha (Viola) e Édson. Técnico: Nelsinho Baptista.

FLAMENGO – 1 – Zé Carlos; Aílton, Adílson, Rogério e Piá; Charles, Júnior, Paulo César e Toninho; Marcelinho Carioca e Nélio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols – Marcelinho Carioca, aos 41 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

Árbitro – José Roberto Wright.

Público e renda – não disponíveis.

Local – Estádio José Fragelli (Verdão), em Cuiabá (MT).