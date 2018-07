Histórias do Brasileirão – 2

Em 23/12/1998, durante a final do Campeonato Brasileiro de 1998 entre Corinthians e Cruzeiro, no Estádio do Morumbi, o meia corintiano Marcelinho Carioca cobra falta violenta em direção ao gol defendido por Dida – o companheiro Freddy Rincón observa o chute. Na barreira cruzeirense estão (e/d) Djair, Fábio Júnior, Müller e Gustavo. Após a disputa das três partidas o placar agregado terminou em 5 a 3 (2 x 2/1 x 1/2 x 0) a favor do clube paulista, que assim consquistou seu segundo título da competição. A foto é de Vidal Cavalcanti/AE.