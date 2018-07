Era 27 de abril de 1997. O Corinthians, de Mirandinha, enfrenta a Portuguesa, do lateral-esquerdo Augusto (que depois jogaria no time alvinegro). Exatos 37.388 torcedores foram ao Estádio do Pacaembu para ver o 1 a 1 – gols de Marcelinho e Émerson – pela primeira fase do Campeonato Paulista, que teve o próprio Corinthians como campeão, e foi a partida de estreia do atual técnico do Palmeiras, Antônio Carlos, então zagueiro, no time do Parque São Jorge.