Estes são os jogadores que conquistaram a Copa São Paulo de Juniores de 2004, quando venceram o São Paulo por 2 a 0 na final, no Estádio do Pacaembu, no tradicional 25 de janeiro. Os que jogaram a decisão: Júlio César; Édson, Wendel, Alemão e Vinicius; Rafael, Ronny (Nilton), Rosinei e Ednei (Bobô); Abuda (Renato) e Jô. O técnico era Adaílton Ladeira. A foto é de Epitácio Pessoa/AE.