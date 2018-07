Neto, Ronaldo, Márcio, Giba, Guinei, Jacenir, Marcelo, Wilson Mano, Tupãzinho, Mauro e Fabinho. O time titular que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1990, com vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Estádio do Morumbi, em 6 de dezembro.