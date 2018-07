Este é o time posado do Corinthians em 18/04/1984, que ficou no 0 a 0 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbi: (da esq. p/direita, em pé): Casagrande, Sócrates, Carlos, Eduardo, Ataliba e Zenon; (agachados) Mauro, Juninho, Edson, Biro Biro e Wladimir. A foto é de Domício Pinheiro/AE.