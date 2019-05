Cornetadas do Sacheto

Quem Faz

Cesar Sacheto



Jornalista, 45 anos, apresentador da Rádio Estadão (FM 92,9) desde 2013. É um dos âncoras do Estadão Esporte Clube (de seg. à sexta, das 12h às 13h e das 18h às 19h), programa voltado para noticiário e análise dos principais temas do esporte, além do Direto da Redação, com ênfase na política, economia e assuntos da cidade de São Paulo. Também é coapresentador do programa "Craques para Sempre" (sábados e domingos, das 12h às 13h). Na profissão desde 1994, foi repórter das rádios Jovem Pan e Bandeirantes. Trabalhou naCBN , Transamérica e 89 FM e SBT.