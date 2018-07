No mundo da lua

O técnico do São Paulo deve estar completamente maluco pra achar que o time deu espetáculo, ontem, em Caxias do Sul, na vitória magrinha contra o Juventude. Ou ‘doido de pedra’, como a minha família costuma dizer.

O Tricolor jogou até melhor do que vinha atuando – até porque seria difícil piorar – e venceu com um gol irregular do zagueiro Rodrigo Caio, aquele que chamaram de “jogador de condomínio”. Mesmo assim, foi eliminado da Copa do Brasil de forma vexaminosa para um clube que, apesar de ter um passado respeitável, está na Série C do Brasileirão.

Se a intenção do Ricardo Gomes com a declaração foi motivar os comandados, penso que exagerou na dose. Incentivar é um válido. Mas, nesse caso, é quase querer o elenco e a torcida. Que é isso…