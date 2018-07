A diferença entre fofoca e notícia

A divulgação da discussão ocorrida entre o técnico Cuca e o atacante Rafael Marques, do Palmeiras, é pura fofoca. Não tem peso jornalístico. Serve apenas para tumultuar o ambiente no clube e fomentar as rodinhas nas redações. O mesmo vale para o vazamento da conversa entre Gabriel Jesus e um ex-agente dele por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. Cito o exemplo vivido pelo Alviverde hoje, mas outros clubes já foram vítimas dessa prática. Existem editorias especializadas nos bastidores da política e outras focadas na vida de artistas e celebridades. Trata-se de um trabalho diferenciado e bem diferente do que critico aqui.

Penso que precisamos separar o que é de interesse do público daquilo que é apenas picuinha. Ou estaremos confirmando a imagem que jornalista passa para parte da opinião pública de um sujeito que ganha a vida falando mal dos outros. A profissão é mais nobre do que isso.

O amigo e brilhante jornalista Marcelo Godoy disse certa vez que alguns repórteres elaboram matérias pensando muito mais no chefe ou na repercussão entre os coleguinhas do que no leitor, ouvinte ou telespectador. Concordo plenamente. E acho que seja o caso citado.

Vamos melhorar?