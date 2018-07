A festa da torcida palmeirense no saguão do Aeroporto de Congonhas, nesta terça-feira (15), foi uma daquelas manifestações que mostram um lado positivo das torcidas uniformizadas. Sim, essa faceta existe! Certamente, muitos alviverdes ‘comuns’ engrossaram a folia. Jogadores e comissão técnica se mostraram surpresos, emocionados com a recepção dos torcedores no embarque para BH. Bela maneira de incentivar a equipe em um momento decisivo do Brasileirão. Esse tipo de movimento elevará o moral para um confronto tão difícil quanto o jogo contra o forte Galo.

Pena que, hoje em dia, essas atitudes sejam em menor número do que as dores de cabeças causadas pelos ‘organizados’. Infelizmente, o noticiário está repleto de crimes praticados por integrantes de torcidas. Jovens transformaram essas agremiações em gangues. Se uniram para extravasar frustrações, ódio, intolerância. Mas essa cantoria, as bandeiras tremulando, me fizeram esquecer um pouco a realidade e me transportaram no tempo. Que saudade danada daquelas décadas de 1970 e 1980, quando algumas das principais agremiações de torcedores surgiram. Eram outros tempos, nos quais as pessoas se juntavam apenas para acompanhar o time, sem propósitos obscuros. Aquele pessoal tirava do próprio bolso para viajar e representar as cores que tanto amava.

Bons tempos que não voltam mais