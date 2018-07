A estratégia do Linense de abandonar totalmente o espírito esportivo busca da oportunidade do lucro fácil foi por água abaixo. Os 15.480 torcedores que compareceram ao Morumbi, neste domingo, para assistir a vitória do São Paulo por 2 a 0, vão render o frustrante valor de R$ 60.715,52 – livre de impostos – para o time do interior. Algo muito abaixo do esperado, Valeu a pena?

O Clube Atlético Linense vendeu o mando de campo na fase de quartas de final do Paulistão para o São Paulo, que lavou as mãos em relação ao negócio. Conveniente, né? Afinal, os cartolas tricolores não precisaram se desgastar para ter algo que lhes interessava. Bastava adotar o discurso que não procuraram, mas sim apenas aceitaram a oferta. Ahãm…

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, disse que a decisão só afetaria os dois clubes, sem prejudicar ninguém. Não é verdade. O presidente do Linense, José Hugo Gentil Moreira, justificou o negócio alegando que o clube já não poderia jogar no próprio estádio devido às condições impostas pela FPF. Então, já que não estariam em casa… Uma vergonha!!!

Na verdade, os dirigentes cresceram os olhos na possibilidade de encher os cofres (ou os bolsos) com o estádio lotado nas duas partidas, em São Paulo – 50 mil, 60 mil pessoas em cada um dos jogos. Nem se importaram com o desequilíbrio que a mudança provocaria no confronto e nas próximas fases do Estadual. E contaram também com o silêncio dos presidentes daqueles clubes considerados grandes – Palmeiras, Corinthians e Santos – que preferiram se calar. Lamentável. Desrespeitaram o torcedor. Aquele que move toda essa roda da fortuna, sabe???

Bem, o jogo do Morumbi foi um fiasco de público e apenas mediano no campo. O Linense, além de ter uma diretoria gananciosa, foi covarde nas quatro linhas e tomou um baita castigo. O resultado praticamente sacramenta a classificação do Tricolor. E pode tirar ainda mais o interesse dos torcedores para a partida da volta.

Os são paulinos terão um jogão para assistir nos próximos dias, válido pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Posso estar enganado, mas imagino que a maioria dará preferência para ver este confronto ao invés de gastar mais dinheiro para ver o modesto e já quase eliminado Linense.

No fim, parece que a ganância e a falta de respeito serão castigadas! Bem feito!!!!!!