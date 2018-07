Incompetência colorada

O Internacional levou um baita castigo – e muito merecido – ao ter arquivado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, o processo no qual se pendurou para retornar à Série A do Brasileirão via tapetão, após o imbróglio envolvendo o zagueiro Victor Ramos. Além de perder o caso, o time gaúcho terá de arcar com os custos judiciais da ação e a frustração de não ter mais caminhos para seguir com a causa.

O atual presidente, Marcelo Medeiros, falou em constrangimento pelo episódio e disse que o clube vai jogar a Série B neste ano. Realmente, a história toda foi uma verdadeira vergonha para o time colorado. Depois do caso Fluminense/Lusa, em 2013, não me lembrava de uma quase unanimidade da opinião pública contra um clube de futebol. Foi um vexame completo e, para mim, poderia ter sido evitado.

O Internacional teve todas as chances de se recuperar no Brasileirão do ano passado, mas foi tragado pela incompetência e arrogância da gestão passada. Entre as cabeçadas, destaco a passagem de quatro treinadores durante o campeonato – Argel Fucks, Paulo Roberto Falcão, Celso Roth e Lisca (este último foi mais uma tentativa desesperada de dar alguma satisfação à torcida do que um plano para salvar a equipe da degola).

De todas as burradas da diretoria colorada, a que mais me impressionou foi a troca de Argel por Falcão. Ora, são dois treinadores de visão totalmente diferente do futebol. Ali já era possível observar a tempestade chegando. Uma tremenda falta de coerência com a vocação do Inter, um time que sempre preferiu a qualidade técnica. Mais absurdo ainda foi o desrespeito com a história de Falcão. O maior ídolo colorado foi descartado depois de cinco jogos.

Claro que todas essas lambanças terminariam por levar o time no maior fiasco da história centenária do Inter. E, claro, dar a maior alegria da vida dos gremistas que comemoraram o título da Copa do Brasil e a queda do rival. Olha, meus parabéns!!! Só que não…