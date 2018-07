Linha Cruzada

A coletiva de imprensa do comandante do São Paulo, Ricardo Gomes, nesta sexta-feira, 28, derrubou as explicações da diretoria do clube em relação à ausência de Michel Bastos no treino do dia anterior. O técnico revelou – sem meias palavras – que o jogador faltou, pois errou o horário da atividade. Os dirigentes disseram que o meia havia tido um problema familiar. Gomes também deixou escapar que pretende ‘administrar’ a relação com o atleta até o fim deste ano. Bem, o diretor de Futebol, Marco Aurélio Cunha, falou na Rádio Estadão que contrato é pra ser cumprido e o vínculo de Michel Bastos com o Tricolor vai até o fim de 2017. Ou seja, as versões não estão batendo.

Talvez a utilização de pequenas mentiras seja um método comum entre gestores para apaziguar situações delicadas. E, justiça seja feita, não somente no ambiente esportivo. Parece que a verdade tem mais valor conceitualmente do que na vida real.