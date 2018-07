Palavra de cartola não vale um tostão furado

A demissão do técnico Ricardo Gomes no São Paulo é mais uma prova de que palavra de dirigente esportivo não vale muita coisa. Ou nada mesmo.

Dias atrás, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deu entrevista na qual garantiu a permanência do técnico para a próxima temporada. Antes disso, aqui mesmo no microfone da Rádio Estadão, o diretor de Futebol são paulino, Marco Aurélio Cunha, também confirmara Gomes no comando técnico do Tricolor para o ano que vem. Pois não é que na tarde desta quarta-feira (23), fomos surpreendidos com o anúncio da demissão do treinador?

Todos têm direito de mudar de ideia, de estratégia, de rever quadros de funcionários, mas considero profundamente lamentável a falta de palavra. Portanto, se não há consenso sobre um determinado assunto, me parece mais correto deixar uma porta aberta para possíveis mudanças.

O comportamento da maioria dos cartolas revela total desrespeito com o torcedor, que é o seu cliente final, aquele que faz girar a roda bilionária do futebol. Esse tipo de atitude adotada pelo presidente são paulino só mudará quando os torcedores – todos eles – agirem como consumidores exigentes. No fim das contas, pra essa gente, o que vale mesmo é o caixa vazio. Só assim eles sentem que precisam modificar a forma de agir. Seria um começo…