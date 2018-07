Sem cérebro

Considero inaceitável essa ‘muqueta’ que o zagueiro-brucutu Vilson acertou no jovem Marciel durante treino no Corinthians!!!

Como um profissional do futebol parte para a agressão numa disputa dessas? Aliás, um lance que me pareceu absolutamente comum pra um rachão. Estamos no MMA? Se o cara tá de cabeça quente, que se jogue numa bacia de gelo! Faça qualquer coisa, mas não cometa uma estupidez desse tipo.

A diretoria decidiu multar o jogador e o mesmo já pediu desculpas para o agredido no campo e nas redes sociais. Mas esse tipo de atitude pode comprometer ainda mais o ambiente no Corinthians que já anda bem pesado pelos resultados da equipe. Não nos esqueçamos, houve protestos de torcedores, a arrecadação nos jogos está caindo e não há perspectiva de grandes investimentos em reforços para o técnico Oswaldo de Oliveira, recém-acertado como novo treinador.

Vilson é um jogador mediano que já não vingou em outros grandes clubes brasileiros. Foi campeão da Série B no Vasco da Gama e no Palmeiras. Chegou ao Verdão depois de uma passagem mais ou menos pelo Grêmio. E não ficou. Deu uma sumida e tem nova oportunidade no Corinthians.

Realmente, tem gente com muita sorte nesse mundo.