semfrescura

Baita frescura essa troca de tuítes entre Felipe Melo e Palmeiras que aventam a chegada do volante ao Palestra Itália. Ainda que fosse um jogador inquestionável, daqueles que todos querem no time, eu não aprovaria essa brincadeirinha, por que deixa o torcedor que o quer no clube tão ansioso quanto um telespectador aguardando o fim do intervalo comercial para saber o desfecho de uma novela, por exemplo. E aqueles que não gostam dele com cara de “puts”. Onde está a velha e boa seriedade?! Será que os publicitários e/ou marqueteiros dos clubes perderam essa característica??

O volante – de carreira sólida no futebol europeu, mas de triste lembrança para os brasileiros que viram a Copa de 2010 – é conhecido por usar bastante as redes sociais e fazer postagens polêmicas. Seria somente um problema particular não fosse ele um atleta profissional que carrega a responsabilidade de representar um escudo admirado por milhões de pessoas.

Para quem não está entre os mais queridos no mundo do esporte, discrição seria mais recomendado. Essa ousadia toda pode gerar antipatia pelo clube e mais expectativa sobre o desempenho do jogador em campo. Ou alguém duvida que a primeira ‘pixotada’ será cobrada nas redes sociais? Além disso, já sinto o cheirinho de confusão, pois o cara já postou fotos dele com a camisa do clube de coração. E que não tem as cores que ele vai defender pelos próximos anos.