O presidente do Palmeiras tentou roubar a cena na cerimônia mais esperada depois de uma conquista esportiva: a premiação. Paulo Nobre ficou ao lado do capitão Dudu enquanto o jogador erguia o troféu do Brasileirão. Na verdade, ele levantou a taça junto. Ridículo! Total falta de senso! Um comandante de verdade deve se afastar para que os verdadeiros astros brilhem nesse momento histórico.

A atitude do mandatário alviverde revelou uma personalidade egoísta e até autoritária. Algo do tipo “eu pago, portanto, mando e faço o que bem entender aqui”. Mas tem um detalhe: o Palmeiras não é dele.

O cartola tem o ego megainflado e não perde uma chance de mostrar que o sucesso atual do Palmeiras passa pelo dinheiro dele. Talvez o palmeirense não se importe com isso. Talvez o interesse do torcedor comum seja o título e nada mais. Mas, sinceramente, eu esperava mais de um homem que carrega um sobrenome como o dele. Uma pena.