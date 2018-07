Um circo chamado futebol

Esses dirigentes de futebol são uns descarados!

Roberto de Andrade surge todo educado garantindo que não pressionou árbitros e que não viu nada anormal na Arena Corinthians na partida contra o Fluminense, nesta quarta à noite, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e que garantiu a classificação dos paulistas para a próxima fase. A declaração serviu para rebater uma entrevista do presidente do Tricolor carioca, Peter Siemsen.

Ora, faça-me o favor! Esse Roberto de Andrade não é aquele que mostrou o dedo pra torcida nas cadeiras do Itaquerão no dérbi da semana passada? Não é ele que se exalta nas explicações sobre o desmonte corintiano e a falta de planejamento para a temporada 2017? Ele que vá cuidar das coisas do clube, o que anda fazendo muito mal ultimamente! A vitória de ontem não suaviza a crise instalada no Parque São Jorge. Mas serviu para o dirigente posar de gentleman diante dos microfones.

Seria muito bom se os presidentes de clube parassem de falar bobagens e agissem como gestores de verdade. Muitos se deixam levar pela emoção, abandonam a seriedade – se é que tiveram compromisso com a mesma algum dia – e falam verdadeiros absurdos em entrevistas dadas depois dos jogos.

Ahh… E falando sobre o jogo em si, sei não… Os gols da equipe carioca foram bem anulados, mas o árbitro Rodolfo Marques pisou na bola ao não marcar dois pênaltis contra o time da casa. Sem falar na expulsão do meio-campista Marquinhos, do Flu.

As arbitragens continuam de mal a pior no Brasil. Não passamos uma rodada sem reclamações contundentes de algum clube. Às vezes, aqueles que se sentiram prejudicados anteriormente procuram amenizar nas críticas ou até isentar os árbitros das falhas por pura conveniência, caso do técnico do Santos, Dorival Júnior. Aquele que surtou na expulsão do meia Lucas Lima contra o Internacional, dias atrás, mas que ontem viu a arbitragem de forma isenta em São Januário, mesmo com a equipe dele tendo um gol irregular confirmado na partida. Estamos de olho…

Pra encerrar, qual o cardápio dos jogadores do Palmeiras ontem no almoço para se arrastarem em campo lá em João Pessoa? Que baita falta de respeito com o torcedor que mora fora de São Paulo e tem raras oportunidades de ver o clube de coração de perto, hein? Mas, valeu pela classificação.