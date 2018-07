Bem longe da farmácia

A prova era de uma rede de farmácias, mas Walter Sommerfeld, de 84 anos ainda, como gosta de dizer, só vai mesmo à drogaria para usar a balança. A saúde em perfeito estado se deve aos bons hábitos ao longo de uma vida dedicada ao esporte.

Nascido na Alemanha, desde cedo foi incentivado a praticar saltos e, claro, corrida. Essa última, paixão que o fez perder a conta do número de maratonas que já disputou – só em 2010 foram mais de 33 provas de rua. Disposição rara e exemplo para os mais jovens.

“Não… (faz o gesto de cigarro na boca). Não … (imita um gole de um copo de cachaça. E sou muito feliz por tudo isso. Além de tudo, tem que dormir cedo e bem para aguentar oito quilômetros como aqui”, explica Walter, que não se importou com a subida para chegar ao elevado Costa e Silva.

Walter chegou ao Brasil aos 12 anos de idade refugiado de tempos difíceis em sua terra. No domingo, antes das 7 horas da manhã, já estava aquecido para a etapa de São Paulo do Circuito Pague Menos, com largada no Pacaembu.

“O complicado agora vai ser voltar para casa. Como não me machuquei, acho que vou dispensar o ônibus e vou a pé até o Centro da cidade”, disse Walter, preocupado em como explicar o recheado kit com camiseta, boné, garrafa d´água, toalha, pasta de dente etc, que ganhou na inscrição. “Minha mulher vai achar que eu não corri coisa nenhuma”, brincou.

Os três mil atletas na primeira edição da corrida não surpreenderam Walter. Para ele, o número é ainda aquém do esperado para um País de proporções continentais. “Dizem aí que o Santos até tem um time bom. Os garotos começam a jogar futebol nos campinhos, mas nem o dinheiro nem os talentos ficam aqui”, analisou.

Confira a classificação da prova:

Premiação – 8 km

Masculino

1.º – Luiz Carlos Fernandes da Silva – 00:23:32

2.º – Ivanildo Dias de Souza – 00:23:42

3.º – Fábio do Nascimento – 00:24:06

Feminino

1ª – Conceição de M. C. Oliveira – 00:28:18

2.ª – Beatriz Nascimento – 00:28:49

3.ª – Jucimara Feliz dos Santos – 00:29:08

Premiação – 4km

Masculino

1.º – Antonio Soares Filho – 00:11:55

2.º – Claudio Roberto Macedo – 00:12:21

3.º – Francisco de Assis dos Santos – 00:12:48

Feminino

1.ª – Vilma da Silva – 00:14:47

2.ª – Aline Lima Gonçalves – 00:18:04

3.ª – Maria Marciana de Carvalho – 00:18:37