A hora e a vez dos atletas caninos

O número de corridas de rua prolifera em São Paulo. A cada fim de semana, é possível tropeçar num bloqueio feito pela CET para tornar possível alguma prova. A criatividade dos promotores também corre solta – foi criada, e neste ano será disputada a segunda edição da Corrida Animal.

Trata-se da oportunidade de os atletas caninos participarem de algo mais excitante do que aquela velha caminhada pelos quarteirões mais próximos de casa. Haverá duas opções de percurso para os cães e seus donos correrem juntos: 1,6km e 2,8km. Para quem preferir uma atividade mais tranquila ou não estiver em boa forma, há também a alternativa da “Cãominhada”. O evento será no dia 29 de setembro, com largada às 9h, no estacionamento do Parque Shopping Barueri, próximo a Alphaville.

A promotora Carla Zajdenwerg aguarda a participação de mil duplas.

O kit da prova influi camiseta oficial (para o atleta humano), bandana canina e luvas coletoras. A organização contratou equipe médica para os donos de animais e suporte veterinário para os cães. “A equipe da Osgate, especializada em resgate veterinário, levará ao local uma ambulância equipada para atender situações de emergência envolvendo os pets”, explica Alessandro Zonzini, da empresa SportsFuse.

Os proprietários dos bichos vão ganhar um kit com brindes e frutas após o final da prova. Já os cães terão petiscos à disposição na tenda Pet Gourmet, incluindo o sorvete para cães Ice Pet.

As inscrições custam R$ 20 (Cãominhada) a R$ 40 (Corrida de 1,6km e 2,8km) e podem ser feitas pelo site www.corridaanimal.com.br até o dia 25 de setembro.

Alessandro Lucchetti