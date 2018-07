Atletas pela doação de medula

A ginástica brasileira está em peso na campanha da II Corrida e caminhada com você, pela vida – Doe medula óssea. A prova acontece em 12 de dezembro, na praia de Copacabana, com a missão de conscientizar a população da importância da doação.

Jade Barbosa, bronze no Mundial de Ginástica, em Roterdã, na Holanda, já vestiu a camisa do evento. Daniele e Diego Hypolito e Henrique Dias, todos ginastas, também chamaram a atenção para a importância da doação voluntária, ação que pode salvar vidas.

A organização promete uma unidade móvel do Hemorio para os interessados em se tornarem doadores. A inscrição para a prova de seis quilômetros custa R$ 35 e os recursos serão revertidos para projetos realizados pela Fundação do Instituto Nacional do Câncer (Inca).