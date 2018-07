Black Power vai leiloar medalha

O gesto é conhecido. O autor e o motivo, nem tanto. Para relembrar os direitos dos negros norte-americanos e para levantar dinheiro, claro, Tommie Smith, ouro nos 200 metros dos Jogos Olímpicos de 1968, decidiu colocar sua medalha em leilão.

A notícia é do jornal San Jose Mercury News. Segundo a publicação, Smith não quis comentar o assunto. O leilão tem o valor inicial de US$ 250 mil e se encerra em 4 de novembro.

Ao lado do seu compatriota John Carlos, Smith, então com 24 anos, abaixou a cabeça e ergueu a mão utilizando uma luva preta, durante o hino nacional. O célebre protesto Black Power rendeu a expulsão dos atletas da Vila Olímpica por “deliberada e violenta infração dos princípios fundamentais do espírito olímpico”.

Na ocasião, Smith foi o primeiro atleta a baixar a marca dos 20 segundos na prova dos 200 metros. Ele cravou o tempo de 19s83, 0s64 a mais que ninguém menos que o jamaicano Usain Bolt.