Tempo de dosar os treinos para a São Silvestre

Faltam 50 dias para a 86.ª edição da São Silvestre. Neste época do ano, os amantes da corrida intensificam a preparação para a mais tradicional prova pedestre do Brasil, disputada no mítico 31 de dezembro. Mas o sonho de cumprir o desafio acaba pegando de surpresa mesmo os corredores mais experientes por conta de uma carga exagerada de treinos.

Para cumprir os 15 quilômetros da prova pelas ruas de São Paulo não existe uma receita. Cada corpo reage de uma maneira. Comum mesmo são as lesões certeiras devido aqueles “minutinhos a mais na esteira mesmo” de que inclusive o tonto aqui foi vítima. Pronto, uma lesão muscular na coxa direita e toda uma programação especial comprometida.

Além de todas as fases de treinamento (base, treino e competição) são necessários também as avaliações médicas, uma experiência em prova de 10 quilômetros e, principalmente, fidelidade à planilha de treino.

Prazo. As inscrições para a São Silvestre vão até 30 de novembro ou até quando o limite máximo de 20 mil atletas for atingido. Os valores variam de R$ 75 a R$ 100 para o pelotão geral, masculino e feminino.