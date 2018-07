Chicago dos bicampeões

Maratona de Chicago é com Liliya Shobukhova e Samuel Wanjiru. A russa e o queniano conquistaram o bicampeonato da prova no mítico domingo de 10-10-10, como gostam de lembrar os organizadores, e deram de quebra importante passo para a conquista do circuito das Maiores Maratonas do Mundo (que ainda inclui Nova York, Boston, Londres e Berlim).