Correria na virada

Para quem não suporta aquela correria do último dia do ano, correr pode ser a melhor opção. Mas é correr mesmo, literalmente. Nada de ceia ou fogos de artifício. Em 31 de dezembro, impreterivelmente às 23h45, acontece o Treino da Virada, com largada no viaduto do Chá.

O percurso de 5 quilômetros passa por cartões-postais do centro de São Paulo como: Prefeitura, Teatro Municipal, Praça da Sé, largo São Bento, viaduto Santa Efigênia, além da esquina famosa Ipiranga com a São João. É uma grande confraternização dos corredores com uma pitada de turismo histórico. O evento também resgata os primórdios da São Silvestre, quando a competição era disputada de madrugada.

As inscrições são limitadas e todos os participantes recebem camisetas do evento, que também contará com iluminação de tochas. O valor é de R$ 30. Como se trata de um treino, não haverá classificação e medalhas (que recentemente causaram polêmica para a São Silvestre).

Uma atenção especial deverá ser com o trânsito. As ruas não serão fechadas e o grupo deve ter o cuidado ao alternar calçadas e canteiros.