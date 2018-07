‘Corrida para o bem’

O nome da categoria já traduz o reconhecimento: “Esporte para o bem”. Melhor ainda quando a vencedora é May El-Khalil, fundadora da Maratona de Beirute, no Líbano. Ela levou nesta segunda-feira, em Abu Dabi, o tradicional Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte.

May é uma das principais responsáveis pelo crescimento da corrida de rua no Oriente Médio. Na primeira edição da maratona, realizada em 2003, seis mil atletas participaram. Nove anos depois, mais de 25 mil participantes são esperados para a corrida de 27 de novembro.

A organizadora tem uma história de superação no esporte. Ela sempre foi corredora até que sofreu um grave acidente automobilístico e passou por diversas cirurgias para voltar a correr. Com o apoio do governo de seu país, fundou a Maratona de Beirute e tão logo se tornou uma celebridade local.

Confira os demais vencedores do Prêmio Laureus

O Esportista – Rafael Nadal (Espanha)

A Esportista – Lindsey Vonn (EUA)

Equipe – Seleção da Espanha (campeã mundial de futebol)

Maior avanço – Martin Kaymer (Alemanha)

Retorno – Valentino Rossi (Itália)

Paraesportista – Verena Bentele (Alemanha)

Esportista radical – Kelly Slater (EUA)

Prêmio por conquistas na carreira – Zinedine Zidane (França)

Espírito esportivo – Equipe europeia da Copa Ryder