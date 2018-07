Corrida sem fronteira

Alex Fisberg

Para aqueles que acreditam que o Oriente Médio resume-se a apenas alguns conflitos religiosos e uma constante disputa por terras impossíveis de serem divididas, segue uma novidade: os israelenses têm, de maneira geral, uma vida esportiva bastante ativa e são grandes adeptos das corridas de rua.

Principalmente em cidades modernas como Tel Aviv (capital política) e Haifa, no norte do país. Alguns vão dizer que este gosto pelo esporte é uma extensão do cotidiano militarizado dos jovens israelenses. Mas se o leitor tiver a oportunidade de realmente conhecer a sociedade israelense, vai entender que a prática esportiva é uma atividade lógica em um país com tão diferentes paisagens, mesmo estando situado em um território menor que a grande maioria dos estados brasileiros

Na noite do dia 10/10/2010 a cidade de Tel Aviv, em Israel, recebeu mais de 15 mil pessoas para a maior corrida noturna já realizada no país. A largada foi dada da Praça Yitzhak Rabin, onde fica a prefeitura da cidade. Este mesmo lugar foi palco do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um judeu ortodoxo extremista, em plenas discussões de um acordo de paz com os árabes da região, em 1995.

A quarta edição da Nike Night Run Tel Aviv obteve o número recorde de 30% de participantes mulheres, o que para um país situado no calor do Oriente Médio é uma importante conquista. Como a corrida é aberta, participaram corredores profissionais e amadores dos 16 aos 82 anos, fazendo da corrida um momento de integração e ocupação positiva da cidade.

A cidade parou no final do domingo – considerado dia útil em Israel – para observar o evento e aproveitar o fim do verão. Este foi um dos verões mais quentes e úmidos da história do país, e castigou a população com temperaturas acima dos 40°C. Felizmente, durante a prova, a temperatura estava amena e inclusive chegou a garoar, o que não é nada comum nessa época do ano.

O trajeto incluía passagens por quase toda a cidade, inclusive pela orla da praia principal de Tel Aviv. A chegada no Parque Ayarkon permitiu uma boa absorção dos participantes no final da corrida. Considerada uma prova simples, a Nike Night Run Tel Aviv com certeza explorou muito bem as belezas do trajeto e cumpriu seu objetivo de chamar a atenção da população para a prática da corrida de rua.

Assim funciona Israel. Uma interessante e intrigante mistura de tradição e modernidade. Uma sociedade que busca diariamente lidar com questões políticas e de interesse internacional, ao mesmo tempo em que tem de dar sequência e construir um país repleto de riquezas culturais. A corrida noturna atrai um olhar positivo para uma região marcada por notícias complexas e conflitos aparentemente sem solução. Pelo menos no campo dos esportes, as coisas vão muito bem.