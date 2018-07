Corrida vertical invade o Brasil

Divulgação/Corre Brasil

Dizer que a corrida de rua está crescendo no Brasil já não é propriamente nenhuma novidade para muita gente. O interessante agora é observar o crescimento da corrida vertical no País. Isso mesmo, corrida pelas escadarias de um edifício. Nesse fim de semana, cerca de 300 atletas enfrentaram 664 degraus, divididos em 38 andares, em Balneário Camboriú (SC).

São Paulo viveu em agosto do ano passado sua primeira corrida vertical. Foi em um prédio de 33 andares na zona sul da cidade. Para os interessados em dispensar de vez o elevador, é possível acessar a International Skyrunning Federation (ISF), que detém o calendário oficial do Vertical World Circuit.

Evander Franco foi o vencedor da prova ao cumprir os 130 metros de altura em 3min21. No feminino, Márcia Cristina dos Santos chegou em primeiro com o tempo de 3min42. Todos eles devidamente beneficiados com uma espetacular vista da cidade.