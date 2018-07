Este clube deve ser bem legal

E agora uma dica para os leitores de “Correr Por Aí” da cidade do Rio, que formam uma verdadeira legião. Agradeço aos fiéis internautas que nos dão na Cidade Maravilhosa um de nossos mais significativos números de page views!

A Nike acaba de criar o Nike+ Ipanema Running Club, que promove treinos semanais em vários tipos de percurso na região. O pessoal que corre inalando fumaça na avenida Sumaré deve morrer de inveja!

A atividade se inicia nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. A adesão é gratuita e os participantes poderão dispor de treinadores e marcadores de ritmo, os chamados pacers. O horário, fixo, é 19h.

Já há treinos voltados para quem se dispuser a correr 5k ou 10k na bela prova Nike Rio Corre 10k, que será no dia 24 de novembro, às 17h30, no Aterro do Flamengo. A largada não será mais em São Conrado, como no ano passado.

Sempre haverá convidados especiais no Ipanema Running Club. Uma das primeiras será Carol Buffara. Confesso que eu nunca havia ouvido falar em Carol. Dei uma olhada no Googe Images. Ela é famosa pela barriga tanquinho e é chamada de “musa fitness”. Não deve ser chato correr ao lado dela, penso eu.