Etapa final do Circuito Caixa arrecada tênis para projeto social de medalhista olímpico

A já tradicional etapa paulistana do Circuito Caixa vai arrecadar pares de tênis de corrida usados e em bom estado para o projeto social mantido pelo medalhista olímpico Cláudio Roberto de Souza em Jaú. Trata-se da campanha Pegada do Bem.

Cláudio Roberto, vice-campeão olímpico no 4x100m dos Jogos Olímpicos de Sydney vai estar no Estádio do Pacaembu, onde será dada a largada da corrida, que terá percursos de 5km e de 10km às 8h do próximo domingo, dia 30.

O projeto do ex-velocista piauiense, o Correndo na Frente, atende cem crianças e jovens carentes em Jaú. “O atletismo me proporcionou muitas conquistas, dentro e fora do esporte. Quero passar adiante um pouco do que recebi, oferecendo minha experiência aos mais jovens. Trabalhamos até com a fase de alto rendimento, mas o principal é a formação dos jovens atletas, é dar a eles a oportunidade de transformarem suas vidas. Por isso, sempre destaco a importância do estudo, da escola”.

Nesta temporada, Cláudio Roberto já foi padrinho de cinco das 11 etapas, e participou da entrega de tênis doados para entidades de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Curitiba. “Tem sido emocionante entregar os tênis arrecadados e ver a alegria das pessoas que os recebem, saber que aqueles calçados vão fazer a diferença para elas. Em São Paulo a emoção será muito maior porque eu mesmo receberei as doações. Depois, quero fazer uma surpresa para a molecada de Jaú, e espero que seja uma boa surpresa”.

Quem quiser doar os tênis usados terá duas oportunidades: durante a retirada dos kits de participação, na loja Centauro do Shopping West Plaza, no bloco A, nesta sexta-feira (dia 28), das 10 às 20h ou no sábado (29), das 10h às 17h. No dia da prova, o domingo, será possível doar a partir das 6h30, na tenda de retirada de chips na arena do Circuito Caixa, em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Muller. Os tênis arrecadados serão entregues no mesmo dia, durante a cerimônia de premiação.