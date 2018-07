Favoritos para Maratona de Londres

Depois da semana corrida – e não que os treinos por aí tenham feito parte dela, infelizmente – nada melhor que voltar de cara com uma das Maiores Maratonas do Mundo. E neste domingo, a partir das 5h45 (pelo horário de Brasília) é a vez de Londres receber uma etapa do badalado circuito, que ainda conta com provas em Berlim, Boston, Chicago e Nova York.

Favoritos não faltam. Como bem mostra a análise do Estadão de hoje, os quenianos Abel Kiriu (2h05min04), James Kwambai (2h04min27), Martin Lel (2h05min15) e Patrick Makau (2h04min48) são os principais nomes da prova. Pela Etiópia, Tsegaye Kebede (2h05min18) tem grande chance de fazer uma boa corrida.

Mas a nossa torcida, é claro, vai para o brasileiro Marilson Gomes dos Santos. Seu melhor tempo nos 42 quilômetros não é nem próximo dos seus principais adversários. O desejo mesmo é que ele faça o melhor tempo de sua carreira, para seu técnico Adauto Domingues, algo perto de 2h07.

A prova (com transmissão do SporTV) tem um percurso plano e a temperatura amena. Ou seja, oportunidade de recordes quebrados, seis marcas mundiais já foram batidas nessa disputa. Uma pena que esse não seja também o trajeto dos Jogos Olímpicos. Ignorância política.