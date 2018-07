Frutas, frutas e mais frutas

No post anterior, comentei a respeito da Corrida Mais Vida 3M Boldrini, agendada para o dia 26 de maio, em Campinas. Antes disso, no dia 7 de abril, a cidade das Andorinhas vai receber uma prova de 8km, a Corrida Oba, que está se tornando referência no calendário. Há também opção de caminhada de 6km.

Promovida pela Oba, uma rede de lojas especializada na comercialização de hortifrutícolos, o evento oferece um atrativo especial, uma mesa com mais de 22 metros, na qual será oferecido um café da manhã com seis toneladas de frutas depois da prova.

Antes da corrida, um DJ tentará animar os corredores. A hidratação é especial após a corrida, com água de coco. A largada será na Praça Arautos da Paz, perto da Lagoa do Taquaral.

As inscrições estão sendo feitas pelo site www.webrun.com.br. Grupos de corredores e idosos têm direito a descontos.