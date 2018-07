Fundistas indicados na Iaaf

Além de celebrar o feito da brasileira Fabiana Murer, do salto com vara, o Correr por aí também destaca os fundistas indicados ao prêmio Atletas do Ano da Iaaf. O público pode escolher no site oficial três nomes no feminino e no masculino para uma seleção final. A decisão sai em 21 de novembro, em uma tradicional cerimônia de gala, em Mônaco.

Bernard Lagat e Zersenay Tadase conseguiram grandes feitos neste ano. O norte-americano ficou com o título indoor dos 3.000 metros, foi campeão continental e quebrou o recorde do país nas provas de 3.000 e 5.000 metros. O atleta da Eritreia, escondida no leste africano, não deixou por menos com o recorde da meia maratona (58min23) e dos 20 quilômetros (55min21).

No feminino, o destaque ficou por conta de Meseret Defar, da Etiópia, com a conquista da Copa Continental nos 3.000 metros. Ela também é a líder do Mundial indoor dos 5.000 metros (14min24s79).

Mas a torcida fica mesmo para Fabiana Murer. Ela fez uma temporada irretocável ao ficar com o título do Mundial Indoor, da Liga Diamante e coroar com o Troféu Brasil. Disputa o favoritismo com Blanka Vlasic (do salto em altura). Tyson Gay é o mais cotado para o troféu masculino.